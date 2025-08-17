Чимаев: благодаря Кадырову стал чемпионом. Я дал ему слово забрать титул в Чечню

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова после своего победного боя на турнире UFC 319 с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Конечно, в первую очередь мне помогла вера в себя и свои силы. Потом моя семья. И, конечно, Рамзан Ахматович [Кадыров], который меня вернул в этот спорт, когда я принял решение завершить карьеру. Так что благодаря ему я стал чемпионом. И я ему дал слово, что заберу титул в Чечню. И забрал! Я своё слово сдержал, теперь возвращаюсь домой», — приводит слова Чимаева пресс-служба промоушена.