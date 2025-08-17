Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: благодаря Кадырову стал чемпионом. Я дал ему слово забрать титул в Чечню

Чимаев: благодаря Кадырову стал чемпионом. Я дал ему слово забрать титул в Чечню
Комментарии

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова после своего победного боя на турнире UFC 319 с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Конечно, в первую очередь мне помогла вера в себя и свои силы. Потом моя семья. И, конечно, Рамзан Ахматович [Кадыров], который меня вернул в этот спорт, когда я принял решение завершить карьеру. Так что благодаря ему я стал чемпионом. И я ему дал слово, что заберу титул в Чечню. И забрал! Я своё слово сдержал, теперь возвращаюсь домой», — приводит слова Чимаева пресс-служба промоушена.

Материалы по теме
«Доказал, что нет преград». Кадыров поздравил Чимаева с завоеванием титула UFC
Материалы по теме
Чимаев стал почти безупречным бойцом. Теперь у Борза нет проблем и с «бензобаком»
Чимаев стал почти безупречным бойцом. Теперь у Борза нет проблем и с «бензобаком»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android