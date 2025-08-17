Карлос Пратес пришёл на пресс-конференцию с сигаретой после победы нокаутом на UFC 319

32-летний бразильский боец смешанного стиля и бывший боец муай-тай Карлос Пратес, выступающий в полусредней весовой категории UFC, пришёл на пресс-конференцию после турнира UFC 319 с сигаретой.

Фото: Кадр из трансляции

Пратесу на турнире в Чикаго противостоял 34-летний американский атлет Джефф Нил. Поединок закончился досрочной победой Пратеса прямым нокаутом после удара локтем с разворота на последней секунде первого раунда. После удара бразильца Нил упал на канвас, оппонент не стал его добивать, а судья был вынужден остановить поединок.

На счету Пратеса теперь 19 побед и шесть поражений в ММА. У Нила 16 побед и семь поражений.