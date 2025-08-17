Стрикленд: я единственный, кто может одолеть Чимаева в пяти раундах в любой день недели

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд сделал громкое заявление по поводу своих шансов на победу против 31-летнего непобеждённого российского бойца и действующего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

«Я, наверное, единственный в UFC, кто может успешно продержаться с этой маленькой ****** пять раундов… Что ж, похоже, мне придётся набраться сил, чтобы сразиться с этой маленькой ******. Да, чувак… Я обещаю тебе, что одолею его в пяти раундах в любой день недели. Он бы целых четыре минуты молотил меня по ногам, а потом бы окончательно сломался», — написал Стрикленд в социальной сети Х.

Минувшей ночью на турнире UFC 319 Чимаев выиграл свой пояс единогласным судейским решением против Дрикуса дю Плесси.