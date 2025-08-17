Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: я единственный, кто может одолеть Чимаева в пяти раундах в любой день недели

Стрикленд: я единственный, кто может одолеть Чимаева в пяти раундах в любой день недели
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд сделал громкое заявление по поводу своих шансов на победу против 31-летнего непобеждённого российского бойца и действующего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Я, наверное, единственный в UFC, кто может успешно продержаться с этой маленькой ****** пять раундов… Что ж, похоже, мне придётся набраться сил, чтобы сразиться с этой маленькой ******. Да, чувак… Я обещаю тебе, что одолею его в пяти раундах в любой день недели. Он бы целых четыре минуты молотил меня по ногам, а потом бы окончательно сломался», — написал Стрикленд в социальной сети Х.

Минувшей ночью на турнире UFC 319 Чимаев выиграл свой пояс единогласным судейским решением против Дрикуса дю Плесси.

Материалы по теме
Чимаев стал почти безупречным бойцом. Теперь у Борза нет проблем и с «бензобаком»
Чимаев стал почти безупречным бойцом. Теперь у Борза нет проблем и с «бензобаком»
Материалы по теме
Чимаев: благодаря Кадырову стал чемпионом. Я дал ему слово забрать титул в Чечню
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android