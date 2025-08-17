Фото: Чимаев выложил красочный постер после завоевания чемпионства UFC

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев в социальных сетях выложил красочный постер после завоевания титула на турнире UFC 319 в Чикаго.

Фото: Скриншот из социальных сетей Хамзата Чимаева

Соперником чеченского атлета на турнире в Чикаго стал южноафриканский топовый боец Дрикус дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей (50-44; 50:44; 50:44). Благодаря данному успеху Хамзат стал новым чемпионом организации в среднем весе.

После этого боя на счету Чимаева стало 15 побед в ММА. Он не потерпел ни одного поражения. Для дю Плесси это третье поражение в карьере и первое в UFC. На его счету также 22 победы.