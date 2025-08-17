Скидки
Один из лучших кулачников России — о Чимаеве: не помню таких доминирующих титульников

Один из лучших кулачников России и чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодёжи по кикбоксингу Тимур Мусаев прокомментировал победу Хамзата Чимаева в титульном поединке с Дрискуом дю Плесси на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Не всегда смотрю бои ММА, но бой Хамзата посмотрел. Слишком большой ажиотаж был. Многие говорили, что кардио слабое у Чимаева, но он прямо удивил. Что он показал в борьбе — это сверхуровень. Я не помню таких доминирующих титульных противостояний за последнее время. Будем стараться делать так, чтобы и в кулаках побеждать настолько же уверенно», — сказал Мусаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

