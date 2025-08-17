Один из лучших кулачников России — о Чимаеве: не помню таких доминирующих титульников

Один из лучших кулачников России и чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодёжи по кикбоксингу Тимур Мусаев прокомментировал победу Хамзата Чимаева в титульном поединке с Дрискуом дю Плесси на турнире UFC 319.

«Не всегда смотрю бои ММА, но бой Хамзата посмотрел. Слишком большой ажиотаж был. Многие говорили, что кардио слабое у Чимаева, но он прямо удивил. Что он показал в борьбе — это сверхуровень. Я не помню таких доминирующих титульных противостояний за последнее время. Будем стараться делать так, чтобы и в кулаках побеждать настолько же уверенно», — сказал Мусаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.