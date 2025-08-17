Скидки
«Навсегда впишет имя в историю». Бетербиев поздравил Чимаева

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев поздравил непобеждённого соотечественника Хамзата Чимаева с завоеванием титула на турнире UFC 319 в поединке против южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Искренне поздравляю нашего брата, непобеждённого бойца UFC Хамзата Чимаева, а также моего дорогого брата Рамзана Ахматовича Кадырова и весь чеченский народ с исторической победой и завоеванием чемпионского пояса UFC!

Хамзат на протяжении всех пяти раундов демонстрировал полное превосходство. Эта победа навсегда впишет его имя в историю мирового спорта! Желаю Хамзату здоровья, новых свершений и только ярких побед впереди!» — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

