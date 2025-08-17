Штырков победил Петросяна на RCC Fair Fight 32

В Екатеринбурге в честь Дня города прошёл масштабный спортивный фестиваль, в рамках которого состоялся турнир RCC Fair Fight 32. В соглавном бою сошлись 36-летний российский самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков и 34-летний представитель ММА Армен Петросян.

Поединок продлился все три раунда, в последнем отрезке Иван отправил Армена в нокдаун, а после был признан победителем единогласным судейским решением.

Бой между двумя атлетами прошёл в полутяжёлом весе по правилам кикбоксинга. Для Армена это первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок в рамках кикбоксинга спустя восемь лет выступлений в смешанных единоборствах. Для Штыркова — шестой бой по кикбоксингу за последние два года.