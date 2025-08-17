Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Штырков победил Петросяна на RCC Fair Fight 32

Штырков победил Петросяна на RCC Fair Fight 32
Комментарии

В Екатеринбурге в честь Дня города прошёл масштабный спортивный фестиваль, в рамках которого состоялся турнир RCC Fair Fight 32. В соглавном бою сошлись 36-летний российский самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков и 34-летний представитель ММА Армен Петросян.

Поединок продлился все три раунда, в последнем отрезке Иван отправил Армена в нокдаун, а после был признан победителем единогласным судейским решением.

Бой между двумя атлетами прошёл в полутяжёлом весе по правилам кикбоксинга. Для Армена это первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок в рамках кикбоксинга спустя восемь лет выступлений в смешанных единоборствах. Для Штыркова — шестой бой по кикбоксингу за последние два года.

Материалы по теме
RCC Fair Fight: Штырков победил Петросяна! Грандиозный апсет
Live
RCC Fair Fight: Штырков победил Петросяна! Грандиозный апсет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android