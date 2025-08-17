Гаджи Автомат победил Ислама Жангоразова на RCC Fair Fight 32

В Екатеринбурге в честь Дня города прошёл масштабный спортивный фестиваль, в рамках которого состоялся турнир RCC Fair Fight 32. В одном из его поединков сошлись 36-летний российский профессиональный боец, выступающий в тяжёлой и супертяжёлой весовой категории на турнирах по кулачным боям, классическому боксу, Гаджи «Автомат» Наврузов и представитель Нальчика Ислам «Джанго» Жангоразов.

Гаджи выбрал нестандартную тактику на поединок, и первые два с половиной раунда были отмечены пассивностью атлетов, но при этом Джанго успел побывать в нокдауне. Бойцы провели все три раунда, и Автомат забрал победу единогласным судейским решением.