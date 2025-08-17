Скидки
Петросян не согласился со своим поражением от Штыркова по правилам кикбоксинга

34-летний российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян раскритиковал судей турнира RCC Fair Fight 32, который проходит 16 и 17 августа в Екатеринбурге, после их решения присудить победу Ивану Штыркову в поединке по правилам кикбоксинга между атлетами.

«Не согласен с решением судей. То есть я считаю, что сам нокдаун сделал и у нас по раундам ничья: первый и второй я забрал, в третьем нокдаун. Когда они сказали, что сделали решение. Когда он сказал 29-29 — я подумал, что дали ничью. Хороший бой, но Ваня всё мимо бил. Бил ногами в защиту. Не знаю», — сказал Петросян после боя.

