«Буду делать новых чемпионов и звёзд». Штырков — о победе над Петросяном

Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге в честь Дня города прошёл масштабный спортивный фестиваль, в рамках которого состоялся турнир RCC Fair Fight 32. В соглавном бою по правилам кикбоксинга 36-летний российский самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков победил 34-летнего представителя ММА Армена Петросяна.

«Екатеринбург! Армен, огромное тебе спасибо. Уважение за всё. Ты сам знаешь. И за такое личное знакомство. Я думаю, что мы его будем ещё долго помнить. Огромное уважение тебе и всех благ. Всех поздравляю с днём любимого, прекраснейшего города. Никогда не отказываюсь от своих слов: здесь я буду делать новых чемпионов, новых звёзд. Это будет лучшее место в мире.

Спасибо огромное Игорю Алексеевичу Алтушкину. Один человек с огромным желанием и сердцем для людей. Не знаю, был бы я на его месте, делал бы это для вас? Я думаю, что вам сегодня понравилось то, что мы с Арменом сделали.

Это всё для вас. Оставляем самих себя. То, что мы чувствуем от вас — не передать словами. Спасибо, что вы пришли сюда. Храни вас всех бог! Всех обнял», — сказал Штырков после поединка.

