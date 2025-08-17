Фото: Златан Ибрагимович поздравил Хамзата Чимаева с завоеванием титула на UFC 319

43-летний бывший нападающий национальной команды Швеции, а ныне советник футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович поздравил непобеждённого соотечественника Хамзата Чимаева с завоеванием титула на турнире UFC 319 в поединке против южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Фото: Скриншот из социальных сетей Адама Зубайраева

Блогер Адам Зубайраев выложил фотографию с ужина после турнира, на котором Чимаев разговаривает с Ибрагимовичем. Златан является давним поклонником смешанных единоборств. В 17 лет получил чёрный пояс по тхэквондо.

На турнире UFC 319 в Чикаго чеченский боец выиграл у южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, завоевав свой первый титул в UFC.