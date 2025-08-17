«Была какая‑то *****, возня сверху!» Тактаров — о поединке дю Плесси — Чимаев

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров раскритиковал бой между чеченцем Хамзатом Чимаевым и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе. Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился победой Борза единогласным решением судей.

«Раньше в Бразилии, до того как UFC вообще появился, проходили бои. Там начинали поединок, и вот такая история могла продолжаться полтора часа. И кто‑то всё равно рано или поздно выигрывал, ломался. И вот мне интересно, если бы этим бойцам предоставили час, то кто бы сломался всё‑таки…

Поздравляю Чимаева с получением титула UFC в среднем весе. Было бы интересно, если бы им добавили ещё пару раундов… Но что касается дю Плесси, то, как говорится, когда братья вместе, шайтаны плачут… Когда ты не можешь руки держать рядом, когда тебе распятие делают два раза — ты чего, с ума сошёл? Ты кто такой вообще? Ты же чемпион UFC! Я на этот уровень смотрю и просто плачу! Это же основы! Я детям об этом рассказываю. В любую секунду ты должен уметь сомкнуть руки, потому что одна рука никогда не сможет защищаться от двух. Голову никогда нельзя будет защитить, если не помогают руки, колени или ноги. Ты чего делаешь‑то?

Я до этого говорил, что дю Плесси какой‑то разобранный. Не знаю, как он чемпионом стал. Там нет ничего, вообще ничего нет! Ни борьбы, ни ударки. Вот у Хамзата приятно смотреть на проходы в ноги, но на этом всё заканчивается! Да, великолепная кошачья техника прохода в ноги. На высоком уровне на это интересно смотреть — есть генетика для этого, координация. Видно, что человек с детства этим занимался. Такое чувство, что дю Плесси начал заниматься этим лет в 18. Пришёл и получил голубой пояс по джиу‑джитсу. Его техника на этом уровне. Не знаю, как они там все с таким уровнем выигрывают, но это *****… Просто смотрю и понимаю, что это катастрофа.

Чимаеву надо три месяца каждую тренировку выполнять обязательную работу ногами. От получаса до часа минимум. Или две тренировки в неделю по два часа, где он будет работать одними ногами. У него ведь ноги не работают совсем!

Это как мне когда‑то один парень говорил: «Пожалуйста, задуши меня!». Вот и тут дю Плесси просит уже задушить его, взять его нормально за контроль. Он его просил четыре раунда об этом. Тот не реагировал на его просьбы всё это время, не хотел его контролировать ногами. И что толку? Ты же хочешь, чтобы тебя любили, в конце концов. Наследие какое‑то хочешь оставить… Хочешь же завоевать зрителя. Надо тогда финишировать! Тебя человек четыре раунда фактически просит задушить его: «Задуши меня, я ноль! Я голубой пояс. Вся моя защита из техники джиу‑джитсу, которую учат в первый год». Чтобы же победить досрочно, надо создать условия. Должна быть база, а её не было. Не было контроля! Была какая‑то *****, возня сверху! Понимаю, что по очкам ты так победишь, но если бы дали ещё два раунда по их правилам, то не знаю, чем бы это закончилось… Согласно тому, что я увидел. И это работа на будущее.

Честно говоря, не знаю вообще, что это такое было… Кого он там победил… Вот смотришь на Махачева и Топурию — там уровень. Там интересно смотреть. Средняя категория же провальная вообще. Не знаю, что дальше будет. Если Хамзат займётся своими ногами, которые не работают, то он может там пировать 10 лет на троне», — приводит слова Тактарова портал «Матч ТВ».