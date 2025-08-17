Скидки
Сехудо сделал смелое предположение насчёт дальнейшей карьеры Хамзата Чимаева в UFC

Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мыслями насчёт дальнейшей карьеры 31-летнего новоиспечённого и непобеждённого обладателя титула UFC в среднем весе чеченца Хамзата Чимаева после того, как Борз сегодня победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Дрикус проявил характер, но Хамзат Чимаев сейчас на другом уровне. Он вполне может стать чемпионом на долгие годы», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.

