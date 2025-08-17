Сехудо сделал смелое предположение насчёт дальнейшей карьеры Хамзата Чимаева в UFC

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мыслями насчёт дальнейшей карьеры 31-летнего новоиспечённого и непобеждённого обладателя титула UFC в среднем весе чеченца Хамзата Чимаева после того, как Борз сегодня победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319.

«Дрикус проявил характер, но Хамзат Чимаев сейчас на другом уровне. Он вполне может стать чемпионом на долгие годы», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.