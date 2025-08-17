Ислам Махачев отреагировал на победу Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Поздравляю, это было уверенно», — написал Махачев на своей странице в социальной сети, репостнув фотографию, на которой Чимаев позирует с поясом чемпиона лиги.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.