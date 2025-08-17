Джон Джонс обратился к Хамзату Чимаеву после победы над дю Плесси и завоевания титула UFC

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс обратился к непобеждённому чеченцу Хамзату Чимаеву после победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в поединке, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Поздравляю, Борз», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.