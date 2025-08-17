«Логично же». Пётр Ян заявил, что не считает Хамзата Чимаева чемпионом UFC из России

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, почему не считает, что новоиспечённый непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев представляет Россию.

– Вы были чемпионом UFC. В прессе пишут, например, «третий чемпион UFC из России» или «пятый чемпион UFC из России». Для вас Хамзат Чимаев – чемпион UFC, представляющий Россию? Олег Тактаров – чемпион UFC?

– Олег Тактаров – да, чемпион UFC, если так говорят. Я же не рассуждаю. Если вы так считаете, так оно и есть. Он представлял Россию. Хамзат Чимаев не представляет Россию.

– То есть мы не можем называть его российским чемпионом?

– Думаю, нет. Логично же – он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России, — сказал Ян.