«Логично же». Пётр Ян заявил, что не считает Хамзата Чимаева чемпионом UFC из России

«Логично же». Пётр Ян заявил, что не считает Хамзата Чимаева чемпионом UFC из России
Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, почему не считает, что новоиспечённый непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев представляет Россию.

– Вы были чемпионом UFC. В прессе пишут, например, «третий чемпион UFC из России» или «пятый чемпион UFC из России». Для вас Хамзат Чимаев – чемпион UFC, представляющий Россию? Олег Тактаров – чемпион UFC?
– Олег Тактаров – да, чемпион UFC, если так говорят. Я же не рассуждаю. Если вы так считаете, так оно и есть. Он представлял Россию. Хамзат Чимаев не представляет Россию.

– То есть мы не можем называть его российским чемпионом?
– Думаю, нет. Логично же – он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России, — сказал Ян.

