«Предвкушал вкус победы, но он взял верх честно». Дю Плесси — о поражении в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал поражение в поединке с непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым, на кону которого стоял титул UFC в категории до 84 кг. Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился победой Борза единогласным решением судей.

«У этого парня просто невероятный контроль сверху в партере. Он был, будто одеялом, и всегда знал, каков будет мой следующий ход.

В конце концов я попытался пойти ва-банк [в пятом раунде] и почти предвкушал вкус победы, однако он взял верх честно и справедливо. Хамзат заслужил победу. Спасибо всем фанатам, поскольку без вас у нас не было бы работы.

Ребята из ЮАР, мне жаль тех из вас, кого я подвёл. Покажу миру, что вернусь сильнее, чем когда-либо», — приводит слова дю Плесси портал TNT Sports.