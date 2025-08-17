Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт заявил, что Хамзат Чимаев имеет потенциал стать величайшей звездой в ММА

Президент UFC Дана Уайт лестно высказался в адрес 31-летнего новоиспечённого и непобеждённого чемпиона UFC в среднем весе чеченца Хамзата Чимаева.

«В вечер своего дебюта в лиге, когда он сказал, что хочет драться в следующие выходные, карьера Хамзата взлетела, словно ракета. Он, очевидно, невероятно популярен. Люди его любят. И, выступая снова в США, он получает ещё больше поддержки, особенно в Чикаго – здесь его явно обожают», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 319.

Вскоре Уайт также заявил, что Хамзат Чимаев может стать величайшей звездой в ММА.

Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.

