Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев: плевать, кто составляет рейтинг Р4Р. Я точно должен быть №1 в этом топе

Хамзат Чимаев: плевать, кто составляет рейтинг Р4Р. Я точно должен быть №1 в этом топе
Комментарии

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев выразил уверенность в том, что после победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевания титула UFC в дивизионе до 84 кг он должен занять первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Мне всё равно, кто составляет [рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий]. Я точно должен быть №1», — сказал Чимаев в интервью порталу ESPN.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.

Материалы по теме
За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева
За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android