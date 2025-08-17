Хамзат Чимаев: плевать, кто составляет рейтинг Р4Р. Я точно должен быть №1 в этом топе

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев выразил уверенность в том, что после победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевания титула UFC в дивизионе до 84 кг он должен занять первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Мне всё равно, кто составляет [рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий]. Я точно должен быть №1», — сказал Чимаев в интервью порталу ESPN.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.