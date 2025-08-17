«Это было скучно, но я рад, так как иду за тобой, ченчен». Пауло Коста — о победе Чимаева

34-летний бывший претендент на чемпионский пояс UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста отреагировал на выступление непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Это было скучно. Никто не хочет видеть это *****. Люди недовольно гудели на арене. Тем не менее я рад, потому что иду за тобой, ченчен», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Победа над Дрикусом стала для Хамзата 15-й подряд. Также отметим, что Чимаев стал 15-м обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе в истории североамериканской лиги.