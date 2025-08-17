Скидки
Дана Уайт заявил, что остался впечатлён Байсангуром Сусуркаевым

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что остался впечатлён новичком лиги, непобеждённым россиянином, который выступает в среднем весе, Байсангуром Сусуркаевым, отметив также его соперника, с которым тот столкнулся в дебюте, американца Эрика Нолана. Бой между Байсангуром и Эриком завершился в пользу первого победой удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Байсаангур Сусуркаев (W) — Эрик Нолан
17 августа 2025, воскресенье. 04:15 МСК
Байсангур Сусуркаев
Окончено
SUB
Эрик Нолан

«Слушайте, этот парень принял бой на четырёхдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырёхдневном уведомлении. Само давление, с которым парню пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет. И мне также понравился Нолан. Я подошёл к нему после боя и сказал: «Вернись домой, отдохни, проведи время с семьёй, поскольку ты никуда не уходишь». Мы подпишем контракт с ним», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 319.

