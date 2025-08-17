Скидки
Хамзат Чимаев — 16-й боец в истории UFC, который стал чемпионом, будучи непобеждённым

Хамзат Чимаев — 16-й боец в истории UFC, который стал чемпионом, будучи непобеждённым
31-летний непобеждённый обладатель титула UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории лиги, который стал чемпионом UFC, не имея ни одного поражения, одержав победу в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял пояс UFC в категории до 84 кг. Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Отметим, что ранее чемпионский титул UFC, будучи непобеждёнными бойцами, смогли завоевать лишь 15 человек: Марк Коулман (1997), Рэнди Кутюр (1997), Тим Сильвия (2004), Рашад Эванс (2008), Лиото Мачида (2009), Шейн Карвин (2010), Кейн Веласкес (2010), Ронда Роузи (2012), Крис Уайдман (2013), Йоанна Енджейчик (2015), Холли Холм (2015), Коди Гарбрандт (2016), Хабиб Нурмагомедов (2018), Исраэль Адесанья (2019) и Илия Топурия (2024).

