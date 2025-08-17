Скидки
Мухаммад Мокаев ёмко отреагировал на выступление Чимаева в бою с дю Плесси

Мухаммад Мокаев ёмко отреагировал на выступление Чимаева в бою с дю Плесси
Комментарии

24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев отреагировал на победу непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Другой уровень», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети.

Благодаря победе над Дрикусом Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне.

Комментарии
