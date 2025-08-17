Скидки
Хамзат Чимаев вышел на второе место в истории UFC по времени контроля соперника в партере

31-летний непобеждённый обладатель титула UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев вышел на второе место по времени контроля соперника в истории североамериканской лиги.

Чимаев в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который стал главным событием турнира UFC 319 и завершился победой Борза единогласным решением судей, суммарно контролировал визави в партере 21 минуту и 40 секунд.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Дольше Хамзата в UFC удерживал соперника лишь бывший чемпион UFC в лёгком весе Шон Шерк. Американский боец на турнире UFC 73, который состоялся 7 июля 2007 года, контролировал в партере в пятираундовом поединке бразильца Эрмиса Франки на протяжении 22 минут и 18 секунд.

