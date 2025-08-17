Бой Азамата Мурзаканова с Александаром Ракичем перенесён и состоится на 20 дней раньше

11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, проведёт следующий бой с седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем не на турнире UFC 321, а на UFC 320, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Кадр из трансляции

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

Александару Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.