Хамзат Чимаев объяснил, в каком случае станет драться за второй титул UFC

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев объяснил, в каком случае решит подраться за второй титул или в полусредней, или в полутяжёлой категории.

— Что бы ты сделал — поднялся в полутяжёлый вес или спустился в полусредний ради поединка за второй пояс?

— Я не знаю, мне всё равно. Как Дана Уайт скажет, так и будет. Где мне заплатят за выступление больше денег, на то я и буду согласен. Люблю деньги, — сказал Чимаев в интервью порталу ESPN.

Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне.