«Он интересен». Джо Роган ответил, кто мог бы составить конкуренцию Чимаеву в среднем весе

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность, что 31-летнему новоиспечённому и непобеждённому чемпиону UFC в среднем весе чеченцу Хамзату Чимаеву мог бы составить конкуренцию пятый номер рейтинга UFC в категории до 84 кг нидерландец Ренье де Риддер.

«Ренье де Риддер особенно хорош, учитывая то, что у него есть навыки грэпплинга и в стойке, в частности удары коленями. Они очень неприятны. Кроме того, на его стороне есть выносливость и опыт. Де Риддер интересен», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.

Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне.