«Хамзат — настоящий ублюдок, буквально Хабиб». О'Мэлли — о выступлении Чимаева на UFC 319

30-летний бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли отреагировал на победу непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Хамзат — настоящий ублюдок. Он буквально Хабиб. Я просто не знаю есть ли кто-нибудь, с кем Чимаев не справится. Он, скорее всего, прикончит большинство бойцов», — сказал О'Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Благодаря победе над Дрикусом Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне.