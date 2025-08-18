Арман Царукян опубликовал видео, потроллив дю Плесси после его поражения в бою с Чимаевым

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян после победы Хамзата Чимаева над Дрикусом дю Плесси опубликовал в соцсетях видео, в котором потроллил южноафриканца.
В коротком отрывке запечатлён фрагмент перерыва между раундами боя Чимаева и дю Плесси, где между Дрикусом и его секундантом произошёл следующий диалог (голос обоих наложен поверх видео в шуточной манере).
— Ты в порядке? — спрашивает секундант.
— Какой счёт? — отвечает Дрикус.
— Счёт? Если ты его сейчас убьёшь — ничья будет, — парирует секундант.
Напомним, Чимаев одолел дю Плесси единогласным решением судей, доминировав над ним на протяжении всего боя и поставив рекорд промоушена по количеству точных ударов за поединок (529). Хамзат стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
