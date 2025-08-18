Скидки
Царукян показал фото с титулом Чимаева после UFC 319

Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал совместную фотографию с новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым.

Фото: из личного архива Армана Царукяна

Напомним, на турнире UFC 319, состоявшемся 17 августа в Чикаго (США), Чимаев победил единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси и завоевал титул.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

Ранее комментатор UFC Джо Роган ответил, кто мог бы составить конкуренцию Чимаеву в среднем весе.

