Царукян показал фото с титулом Чимаева после UFC 319
Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал совместную фотографию с новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым.
Фото: из личного архива Армана Царукяна
Напомним, на турнире UFC 319, состоявшемся 17 августа в Чикаго (США), Чимаев победил единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси и завоевал титул.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.
Ранее комментатор UFC Джо Роган ответил, кто мог бы составить конкуренцию Чимаеву в среднем весе.
