Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC

Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер считает, что голландец Ренье де Риддер способен составить конкуренцию действующему обладателю титула Хамзату Чимаеву.

«Я считаю, что у де Риддера хорошие шансы на победу. Самым тяжёлым для Чимаева стал бой с Гилбертом Бёрнсом, поскольку Хамзат опасался его джиу-джитсу. Де Риддер также является грэпплером. Он высокий, мастерски владеет джиу-джитсу и комфортно чувствует себя на спине. А если Чимаев будет опасаться соперника в борьбе, то бой пройдёт в стойке, где де Риддер очень неудобен», — сказал Уиттакер на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Он интересен». Джо Роган ответил, кто мог бы составить конкуренцию Чимаеву в среднем весе

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android