Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер считает, что голландец Ренье де Риддер способен составить конкуренцию действующему обладателю титула Хамзату Чимаеву.

«Я считаю, что у де Риддера хорошие шансы на победу. Самым тяжёлым для Чимаева стал бой с Гилбертом Бёрнсом, поскольку Хамзат опасался его джиу-джитсу. Де Риддер также является грэпплером. Он высокий, мастерски владеет джиу-джитсу и комфортно чувствует себя на спине. А если Чимаев будет опасаться соперника в борьбе, то бой пройдёт в стойке, где де Риддер очень неудобен», — сказал Уиттакер на своём YouTube-канале.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC