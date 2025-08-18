Аарон Пико опубликовал пост после поражения нокаутом в дебютном бою в UFC
Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Аарон Пико прокомментировал поражение в поединке с британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Лерон Мёрфи (W) — Аарон Пико
17 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лерон Мёрфи
Окончено
KO
Аарон Пико
Напомним, Пико проиграл нокаутом в первом раунде, пропустив удар локтем с разворота.
«Вчерашний вечер не стал моим, такова игра. Я благодарен моей команде, семье и всем, кто продолжает меня поддерживать.
И победы, и поражения учат, я вернусь собраннее, сильнее и подготовленнее. Спасибо всем, кто пишет. Спасибо, что идёте вместе со мной. Моя история не окончена», — написал Пико в социальных сетях.
Кардиотренировка Чимаева, Царукяна и Пико
