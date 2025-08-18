Скидки
Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?

Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?
Комментарии

23 августа в Шанхае (Китай) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 257. В рамках шоу российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович сразится с бразильцем Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?

Сергею Павловичу 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023 года Павлович сразился за временный титул организации, но уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.

