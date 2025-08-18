Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер дю Плесси: в реванше уничтожим Чимаева

Тренер дю Плесси: в реванше уничтожим Чимаева
Комментарии

Морн Виссер, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси, не хочет, чтобы его подопечный проводил бои перед возможным реваншем с Хамзатом Чимаевым.

«Вместо того, чтобы проводить ещё один тренировочный лагерь, я бы потратил время на то, чтобы решить нашу проблему. А уже затем начал бы лагерь. Я бы не стал хвататься за бои, они есть.

Мы собираемся подраться с Хамзатом и уничтожить его. Хотя легче сказать… Если у вас получится не дать этому парню валить вас или не дать вас удерживать, то вы будете бить его. Хотя он работает над своей борьбой», — сказал Виссер в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок дю Плесси и Чимаева состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) и завершился победой последнего единогласным решением.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
Материалы по теме
За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева
За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android