Тренер дю Плесси: в реванше уничтожим Чимаева

Морн Виссер, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси, не хочет, чтобы его подопечный проводил бои перед возможным реваншем с Хамзатом Чимаевым.

«Вместо того, чтобы проводить ещё один тренировочный лагерь, я бы потратил время на то, чтобы решить нашу проблему. А уже затем начал бы лагерь. Я бы не стал хвататься за бои, они есть.

Мы собираемся подраться с Хамзатом и уничтожить его. Хотя легче сказать… Если у вас получится не дать этому парню валить вас или не дать вас удерживать, то вы будете бить его. Хотя он работает над своей борьбой», — сказал Виссер в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок дю Плесси и Чимаева состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) и завершился победой последнего единогласным решением.