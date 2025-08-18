Скидки
Бокс/ММА Новости

Штырков: Чимаев рассеял все сомнения по его навыкам и выносливости
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Поединком с дю Плесси он рассеял все мои сомнения по его навыкам, форме и выносливости. Считаю, что он жёсткий и доминирующий боец в этом стиле и этом весе», – приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Роберт Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC.

