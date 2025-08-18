Дана Уайт оценил возможность участия Джона Джонса в турнире UFC в Белом доме

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможности участия бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях американца Джона Джонса на турнире в Белом доме, запланированном на 2026 год.

«Давайте я спрошу: что Джонс может сделать в ближайшие месяцы, чтобы я доверил ему бой в Белом доме? Я уже сказал, что не доверяю ему, а меня спрашивают, что он ему нужно сделать за три месяца, чтобы я передумал… Вы и сами ему не доверяете! Мы даже не общаемся. Если давать прогнозы, то шансы того, что Джон Джонс будет на турнире в Белом доме, – один на миллиард», – сказал Уайт на пресс-конференции.