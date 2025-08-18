Скидки
Сусуркаев: через два года стану чемпионом UFC

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о будущем в престижнейшей организации мира после успешного дебюта на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Через два года я стану чемпионом. Мне не нужно торопиться. Месяц-два на подготовку к следующему бою, и я готов. Я стану чемпионом», – сказал Сусуркаев на пресс-конференции.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles.

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе (США) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

