Бокс/ММА

Шаблий объяснил поражение Рабаданова в финале Гран-при PFL
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий прокомментировал поражение соотечественника Гаджи Рабаданова в поединке с британцем Альфи Дэвисом. Бой состоялся 16 августа на турнире PFL в Шарлотте (США).

PFL 2025. PFL World Tournament 9: Finals, Шарлотт, США
Альфи Дэвис (W) — Гаджи Рабаданов
16 августа 2025, суббота. 05:30 МСК
Альфи Дэвис
Окончено
UD
Гаджи Рабаданов

«Гаджи в партере просто контролировал и не бил в голову. Настукивал в корпус. Рабаданов должен был побеждать его. Сказалась очень частая весогонка. Ощущение, что он вышел просто пустой на этот бой. Ходил, преследовал и не бил. Или же чересчур был сконцентрирован на одном ударе, хотел нокаутировать. Прошлые бои завершились нокаутами, и он хотел нокаутировать сейчас.

Дэвис очень непростой. Я с ним дрался в первом своём бою в Bellator, к нему готовился, тщательно разбирал. Поэтому получилось легко его пройти», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

