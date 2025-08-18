Шаблий объяснил поражение Рабаданова в финале Гран-при PFL

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий прокомментировал поражение соотечественника Гаджи Рабаданова в поединке с британцем Альфи Дэвисом. Бой состоялся 16 августа на турнире PFL в Шарлотте (США).

«Гаджи в партере просто контролировал и не бил в голову. Настукивал в корпус. Рабаданов должен был побеждать его. Сказалась очень частая весогонка. Ощущение, что он вышел просто пустой на этот бой. Ходил, преследовал и не бил. Или же чересчур был сконцентрирован на одном ударе, хотел нокаутировать. Прошлые бои завершились нокаутами, и он хотел нокаутировать сейчас.

Дэвис очень непростой. Я с ним дрался в первом своём бою в Bellator, к нему готовился, тщательно разбирал. Поэтому получилось легко его пройти», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.