Майкл Пейдж назвал желаемого соперника после победы на UFC 319
Британский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Майкл Пейдж назвал желаемого соперника после победы над американцем Джаредом Каннонье, поединок с которым состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Джаред Каннонье — Майкл Пейдж (W)
17 августа 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Майкл Пейдж
Окончено
UD
Джаред Каннонье
«Готов ли я подраться с Карлосом Пратесом? Сто процентов. Вы не ударите меня локтем с разворота, говорю вам. Конечно, это отличный бой. Именно такие бои и нужны мне, такие бои я прошу. Я с радостью подниму свою руку и поеду в Бразилию. У меня там давняя фанатская база. Помню, как меня называли «британским Андерсоном Силвой», и это огромный комплимент», — сказал Пейдж на пресс-конференции.
