Майкл Пейдж назвал желаемого соперника после победы на UFC 319

Майкл Пейдж назвал желаемого соперника после победы на UFC 319
Комментарии

Британский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Майкл Пейдж назвал желаемого соперника после победы над американцем Джаредом Каннонье, поединок с которым состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Джаред Каннонье — Майкл Пейдж (W)
17 августа 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Майкл Пейдж
Окончено
UD
Джаред Каннонье

«Готов ли я подраться с Карлосом Пратесом? Сто процентов. Вы не ударите меня локтем с разворота, говорю вам. Конечно, это отличный бой. Именно такие бои и нужны мне, такие бои я прошу. Я с радостью подниму свою руку и поеду в Бразилию. У меня там давняя фанатская база. Помню, как меня называли «британским Андерсоном Силвой», и это огромный комплимент», — сказал Пейдж на пресс-конференции.

