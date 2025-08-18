Борральо: с Чимаевым невозможно бороться, он занимается этим с девяти лет

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о новом чемпионе дивизиона Хамзате Чимаеве.

«Он доминировал над парнями из-за борьбы и джиу-джитсу. И у людей нет ответа на это. Они не знают, как подготовиться к этому. Они считают, что нужно нанять кучу борцов, которые пытались бы их повалить и научили бы защищаться от тейкдаунов. Но это не так. Люди совершают много ошибок, готовясь к Хамзату.

Он феноменальный атлет, очень сильный. У него очень, очень сильная борьба. С ним практически невозможно бороться, потому что он занимается этим с девяти лет. Он борется всю свою жизнь», — приводит слова Борральо издание MMAJunkie.