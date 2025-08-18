Скидки
Адесанья отреагировал на завоевание Чимаевым титула UFC в среднем весе

Комментарии

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Каким-то образом в бою со мной дю Плесси нашёл и третье, и четвёртое дыхание. Но Хамзат позаботился о том, чтобы у него даже первое не открылось, попросту перекрыв ему кислород. Счёт 50-44, безумие… Хамзат – новый чемпион в среднем весе, дивизион в надёжных руках», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

