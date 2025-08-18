Адесанья отреагировал на завоевание Чимаевым титула UFC в среднем весе
Поделиться
Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
«Каким-то образом в бою со мной дю Плесси нашёл и третье, и четвёртое дыхание. Но Хамзат позаботился о том, чтобы у него даже первое не открылось, попросту перекрыв ему кислород. Счёт 50-44, безумие… Хамзат – новый чемпион в среднем весе, дивизион в надёжных руках», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
16:13
-
16:07
-
15:16
-
14:34
-
14:00
-
12:37
-
12:35
-
11:56
-
11:49
-
11:00
-
10:06
-
09:57
-
09:49
-
07:45
-
00:48
-
00:10
-
00:01
- 17 августа 2025
-
23:07
-
23:03
-
22:41
-
22:28
-
22:12
-
21:29
-
20:25
-
20:18
-
20:00
-
19:00
-
18:39
-
18:25
-
18:04
-
17:45
-
17:31
-
17:08
-
17:04
-
16:39