Кайо Борральо: у меня есть преимущество над Чимаевым

Комментарии

Шестой номер рейтинга в среднем весе (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым.

«Я провёл месяц в его тренировочном лагере и отлично знаю, как он работает, знаю его систему. У меня есть преимущество над всеми средневесами. И у меня преимущество для победы над Хамзатом, потому что я понимаю, что он делает, понимаю его решения и как им противостоять. Я очень уважаю его, он как брат мне, но сейчас весь вопрос в конкуренции», — приводит слова Борральо издание MMAJunkie.

