Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: прилагал усилия ради боя с Евлоевым, но он выбыл из борьбы за титул

Волкановски: прилагал усилия ради боя с Евлоевым, но он выбыл из борьбы за титул
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о несостоявшемся поединке с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Многие скажут, что Евлоев заслуживал стать следующим претендентом, и я согласен с ними. Я прилагал усилия для организации этого боя. И я искренне считаю, что он заслужил шанс. Но, похоже, что он выбыл из борьбы за титул. Я сказал, что готов с ним драться, но ему дали другого соперника. А затем он снялся», — сказал Волкановски в социальных сетях.

Ранее менеджер Евлоева высказался о срыве боя с Аароном Пико на UFC 319.

Материалы по теме
Менеджер Евлоева высказался о срыве боя с Пико

Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android