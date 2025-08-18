Волкановски: прилагал усилия ради боя с Евлоевым, но он выбыл из борьбы за титул

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о несостоявшемся поединке с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Многие скажут, что Евлоев заслуживал стать следующим претендентом, и я согласен с ними. Я прилагал усилия для организации этого боя. И я искренне считаю, что он заслужил шанс. Но, похоже, что он выбыл из борьбы за титул. Я сказал, что готов с ним драться, но ему дали другого соперника. А затем он снялся», — сказал Волкановски в социальных сетях.

Ранее менеджер Евлоева высказался о срыве боя с Аароном Пико на UFC 319.

