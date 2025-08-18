Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корешков сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC

Корешков сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC
Комментарии

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Я так скажу, самые неудобные соперники для него — ребята, хорошо борющиеся в партере, грэпплеры. Судя по бою с Бёрнсом, Чимаев не любит рисковать и бороться с ними. В этом смысле Ренье де Риддер и Кайо Борральо могут навязать ему неплохой бой, потому что уверенно чувствуют себя на земле», — цитирует Корешкова «Советский спорт».

Материалы по теме
Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android