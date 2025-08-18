Корешков сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Я так скажу, самые неудобные соперники для него — ребята, хорошо борющиеся в партере, грэпплеры. Судя по бою с Бёрнсом, Чимаев не любит рисковать и бороться с ними. В этом смысле Ренье де Риддер и Кайо Борральо могут навязать ему неплохой бой, потому что уверенно чувствуют себя на земле», — цитирует Корешкова «Советский спорт».