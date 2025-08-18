Скидки
Бокс/ММА

Роуч заявил, что договорился с непобеждённым Стивенсоном о поединке

30-летний американский боксёр-профессионал, обладатель титула WBA в суперлёгком весе с 2023 года Ламонт Роуч заявил, что хочет сразиться с непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях соотечественником Шакуром Стивенсоном.

«Я думаю, что, не считая реванша с Дэвисом, лучший бой для меня и для всего дивизиона — это поединок против Шакура Стивенсона. И, честно говоря, Стивенсон сказал, что согласится на это. Мы поговорили и пришли к уверенности в том, что нам обязательно нужно выйти на ринг. Он конкурентноспособен и хочет показать, что он лучший. У него действительно нет выбора, кроме как взять меня в свои оппоненты, так что мы точно подерёмся друг с другом», — приводит слова Роуча издание Boxing Scene.

