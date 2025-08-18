Хабиб рассказал, когда Умар Нурмагомедов проведёт первый бой после поражения от Двалишвили

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат и действующий боец организации Умар Нурмагомедов планирует вернуться в октагон в конце октября. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Умар возвращается в конце октября», — сообщил Нурмагомедов.
Свой последний бой Умар провёл в январе на турнире UFC 311. Он сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Нурмагомежова в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.
Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC.