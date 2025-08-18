Скидки
Хабиб рассказал, когда Умар Нурмагомедов проведёт первый бой после поражения от Двалишвили

Хабиб рассказал, когда Умар Нурмагомедов проведёт первый бой после поражения от Двалишвили
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат и действующий боец организации Умар Нурмагомедов планирует вернуться в октагон в конце октября. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Умар возвращается в конце октября», — сообщил Нурмагомедов.

Свой последний бой Умар провёл в январе на турнире UFC 311. Он сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Нурмагомежова в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC.

