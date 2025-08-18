Хамзат Чимаев допустил выступление на UFC 321 в Абу-Даби

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев прокомментировал возможность выхода в октагон на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби.

«Сейчас посмотрим, чуть-чуть есть ещё травмы, если они позволят», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале Адама Зубайраева.

Хамзат Чимаев — чеченский боец, представляющий ОАЭ. В UFC он дебютировал в 2020 году. Вчера, 17 августа, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319, выиграв бой единогласным решением судей, и завоевал чемпионский титул. Чимаев доминировал на протяжении всех пяти раундов, провёл 12 тейкдаунов и установил рекорд UFC по количеству ударов за один бой.