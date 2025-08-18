Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев допустил выступление на UFC 321 в Абу-Даби

Хамзат Чимаев допустил выступление на UFC 321 в Абу-Даби
Комментарии

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев прокомментировал возможность выхода в октагон на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби.

«Сейчас посмотрим, чуть-чуть есть ещё травмы, если они позволят», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале Адама Зубайраева.

Хамзат Чимаев — чеченский боец, представляющий ОАЭ. В UFC он дебютировал в 2020 году. Вчера, 17 августа, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319, выиграв бой единогласным решением судей, и завоевал чемпионский титул. Чимаев доминировал на протяжении всех пяти раундов, провёл 12 тейкдаунов и установил рекорд UFC по количеству ударов за один бой.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
Материалы по теме
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android