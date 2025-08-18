Скидки
Видео: Чимаев прибыл с титулом UFC в ОАЭ

Видео: Чимаев прибыл с титулом UFC в ОАЭ
31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прибыл в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), под флагом которых выступает в промоушене Даны Уайта, после победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Чимаев победил звёздного дю Плесси единогласным судейским решением по истечении пяти раундов и стал 15-м чемпионом в среднем дивизионе в истории промоушена. Предыдущие обладатели чемпионского титула в среднем весе: Дэйв Менне, Мурилу Бустаманте, Эван Таннер, Рич Франклин, Андерсон Силва, Крис Уайдман, Люк Рокхолд, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер (дважды), Жорж Сен-Пьер, Исраэль Адесанья (трижды), Алекс Перейра, Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси.

