«Битва юнца и старика». Тайсон Фьюри назвал боксёра, который «разнесёт» Усика

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри заявил, что 20-летний непобеждённый Мозес Итаума победит не знающего поражений звёздного Александра Усика.

«Меня постоянно спрашивают, справится ли молодой Мозес Итаума с Александром Усиком и другими известными бойцами. Моё мнение не для тех, кто не разбирается в боксе. Моё мнение — это позиция спортсмена, который побывал на ринге и выиграл все до единого пояса. Выиграл всё, что только можно выиграть в боксе, и сделал это очень хорошо. Бокс — это игра для молодых, как я сказал Владимиру Кличко, когда ему было 37 лет. Бокс — это игра для молодых. Это никого не ждёт. Итак, вот моё мнение, и вы впервые услышите его здесь.

Мозес Итаума разнесёт всех этих стариков из дивизиона. Усика, Энтони Джошуа, Миллера. Кто бы там ни был старый — Чжан [Чжилэй], кто бы ещё ни был, Луис Ортис. Все эти громкие имена – из прошлого. Даже тот, кто забрал у меня пояса — Усик, — Мозес его разнесёт, потому что это будет битва юнца против старика. А старик не сможет тягаться с молодым», — сказал Фьюри в видеоролике на своей странице в социальных сетях.

Итаума — чемпион по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе. В последнем поединке 17 августа победил нокаутом в первом раунде 37-летнего бывшего обладателя временного титула WBC в супертяжёлом весе, который представляет Ямайку и Великобританию, Диллиана Уайта на турнире, который прошёл в Эр-Рияде.