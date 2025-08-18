Скидки
Ренье де Риддер выразил готовность подраться с Хамзатом Чимаевым на UFC 321

Ренье де Риддер выразил готовность подраться с Хамзатом Чимаевым на UFC 321
Бывший чемпион ONE в среднем весе Ренье де Риддер заявил о готовности провести бой против Хамзата Чимаева на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби.

«Я уже дрался с лучшим американским борцом. Теперь мне интересно проверить себя против лучшего борца с Кавказа. Отправьте мне контракт», — приводит слова де Риддера Championship Rounds.

Ренье де Риддер — нидерландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион ONE в среднем и полутяжёлом весе. На его счету 21 побед и два поражения. Хамзат Чимаев — российский боец UFC, выступающий под флагом ОАЭ в среднем весе. В его активе 15 побед без поражений. Турнир UFC 321 состоится 25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби.

Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
